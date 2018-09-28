HABER

Gaziantep'in Suriye sınırında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Valiliği, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasını 15 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasını 15 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Suriye sınırda güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmeyi amaçlayan uygulamanın 15 gün süreyle uzatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri bölgesinde, 28Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 12Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 28Eylül 2018- 12 Ekim 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıTIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
İzmir'deki bombalı saldırıların davasına devam edildiİzmir'deki bombalı saldırıların davasına devam edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.