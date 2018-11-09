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Gaziantep'in Suriye sınırındaki 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulaması, valilik kararıyla 15 gün daha uzatıldı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'in, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulaması, valilik kararıyla 15 gün daha uzatıldı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunun desteklenmesinin, can ve mal güvenliğinin olası tehdit ile tehlikelerden bertaraf edilmesinin amaçlandığı uygulamanın, hududun geri bölgesini kapsayacak şekilde 15 gün süreyle uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri bölgesinde, 09 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 09 Kasım 2018- 23 Kasım 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

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