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Gaziantep'in Suriye sınırındaki 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Valiliği'nce Suriye sınır hattındaki 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasının, alınan kararla 1 Şubat'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Valiliği'nce Suriye sınır hattındaki 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasının, alınan kararla 1 Şubat'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunun desteklenmesinin, can ve mal güvenliğinin olası tehdit ile tehlikelerden bertaraf edilmesinin amaçlandığı uygulamanın, hududun geri bölgesini kapsayacak şekilde uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri bölgesinde 01 Şubat 2019 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 01 Şubat 2019 tarihine kadar Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

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