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Gaziantep'in Suriye sınırındaki 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasına devam

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulaması, valilik tarafından alınan kararla 15 gün daha uzatıldı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulaması, valilik tarafından alınan kararla 15 gün daha uzatıldı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunun desteklenmesinin, can ve mal güvenliğinin olası tehdit ile tehlikelerden bertaraf edilmesinin amaçlandığı uygulamanın 15 gün süreyle uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri bölgesinde, 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 12 Ekim 2018- 26 Ekim 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

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