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Gaziantep'in trafiğini rahatlatacak Gaziray, 5 Kasım'da sefere başlayacak

01.11.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldığı yoğun göçle hızla büyüyen Gaziantep'in ulaşım sorunlarını çözmesi beklenen Gaziray'ın 5 Kasım'da seferlerine başlaması planlanıyor.

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif şehri Gaziantep'teki 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasında sabah ve akşam saatlerinde işçi transferine bağlı olarak kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğunun demir yolu hattıyla çözülmesinin amaçlandığı "Gaziray Banliyö Projesi" tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının desteğiyle 2017'de başlatılan "Gaziray Banliyö Projesi", yaklaşık 300 binden fazla işçinin çalıştığı 5 OSB ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak.

İlerleyen süreçte kent merkezinde halihazırda kullanılan tramvay sistemine entegre edilecek olan Gaziray, 5 Kasım Cumartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.

"25 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM OLUŞACAK"

Vali Davut Gül, AA muhabirine, Gaziantep nüfusunun yüzde 80'inin kent merkezinde yaşadığını söyledi.

Toplu taşımanın kent için önemli olduğunu ifade eden Gül, "Gaziray ile kentte 25 kilometrelik raylı sistem oluşacak, 5,5 kilometresi ise yer altındadır. Aslında projeyle fiilen bir metro da oluşuyor ve 16 istasyonu var. Proje, hem çalışanlar için hem de şehir merkezinde yaşayanlar için önemli bir kolaylık sağlayacak." dedi.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE DEMİR YOLU AĞINI GÜÇLENDİRMEK GEREKİYOR"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ülke ve kentler için raylı sistemlerin önemli olduğunu ve geçmişte önemli demir yolu çalışmaları yürütüldüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ulaşımda önemli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

GAZİ ŞEHRİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİR TANESİ ULAŞIM

Büyükşehirlerde çok büyük ulaşım yatırımları yapmak ve demir yolu ağını güçlendirmek gerekiyor. Ecdat 100 yıl önce yapmış, şimdi biz de torunlarımıza bırakacağımız çok önemli bir mirası tamamlamış olduk. Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın sonucunu bugün alıyoruz, 5 Kasım'da açılışını yapacağız. Biz işçi şehriyiz, bizim şehrimiz çalışmak zorunda. Küçük sanayi ve organize arasında çalışanımız konforla, güvenle, sağlıkla işine gidip evine huzurla döneceği bir altyapıyı inşa etmiş olduk."

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