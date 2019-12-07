Gaziantep’in Ünlü Zeytini İçin Hasat Vakti

Zengin Gaziantep mutfağının vazgeçilmez zeytinyağının üretiminde kullanılan ‘Nizip yağlık’ türü zeytinin hasadına başlandı.

Gaziantep genelinde geçen yıl 10 milyona yakın zeytin ağacından 80 bin ton zeytin mahsul elde edilirken, bu yıl beklenti 50 bin ton zeytin. Nizip ilçesinde birçok üretici bahçelerinde zeytinin az olmasından dolayı işçi tutmadan, hasadı ailecek yapıyor.

Ağaçlardan toplandıktan sonra kentin belirli noktalarında kurulan tesislere götürülen zeytinler, orada salamura ya da yağ olarak ayrılarak işleniyor. Bölge halkının bütün yemeklerde kullandığı zeytinyağının faydası da lezzetiyle yarışıyor.

‘’Zeytinyağını her yemekte kullanıyoruz’’

Zeytinyağını her yemekte kullandığını söyleyen Elif Kılıç, “Damak alışkanlığımız olduğu için başka yağlar yiyemiyoruz. Musakka, şehriyeli pilav, domatesli pilav ve dolma gibi birçok yemekte zeytinyağı kullanıyoruz. Ama zeytinde mahsul bu sene çok az. Bir yıl oluyor bir yıl olmuyor. Allah’ın vergisi işte. Öğleye kadar topladık, fabrikaya çekilmeye gitti şimdi de. 2 saat sonra da yağımız gelir, alır evimize gideriz’’ dedi.