Gaziantep’in Ünlü Zeytini İçin Hasat Vakti

Zengin Gaziantep mutfağının vazgeçilmez zeytinyağının üretiminde kullanılan ‘Nizip yağlık’ türü zeytinin hasadına başlandı.
Gaziantep genelinde geçen yıl 10 milyona yakın zeytin ağacından 80 bin ton zeytin mahsul elde edilirken, bu yıl beklenti 50 bin ton zeytin. Nizip ilçesinde birçok üretici bahçelerinde zeytinin az olmasından dolayı işçi tutmadan, hasadı ailecek yapıyor.
Ağaçlardan toplandıktan sonra kentin belirli noktalarında kurulan tesislere götürülen zeytinler, orada salamura ya da yağ olarak ayrılarak işleniyor. Bölge halkının bütün yemeklerde kullandığı zeytinyağının faydası da lezzetiyle yarışıyor.
‘’Zeytinyağını her yemekte kullanıyoruz’’
Zeytinyağını her yemekte kullandığını söyleyen Elif Kılıç, “Damak alışkanlığımız olduğu için başka yağlar yiyemiyoruz. Musakka, şehriyeli pilav, domatesli pilav ve dolma gibi birçok yemekte zeytinyağı kullanıyoruz. Ama zeytinde mahsul bu sene çok az. Bir yıl oluyor bir yıl olmuyor. Allah’ın vergisi işte. Öğleye kadar topladık, fabrikaya çekilmeye gitti şimdi de. 2 saat sonra da yağımız gelir, alır evimize gideriz’’ dedi.
‘’İklim değişti mahsul az’’
Zeytinin bu yılki azlığından yakınan çiftçi Şıho Şahin Kılıç, iklim değişikliğinden dolayı hasat mevsiminin de değiştiğini söyledi. Zeytinyağının tüm yağlardan daha faydalı olduğunu söyleyen Kılıç, “Bizim yağımız çok faydalıdır, tereyağından bile daha faydalıdır. Zeytinyağı insan ömrünü de uzatır. Benim dedem 100, nenem 102, annem 102 yaşında öldü. Öldüğü güne kadar bütün dişleri de sağlamdı. Aslında zeytin bu aylarda toplanmaz. Biz eskiden zeytini Aralık ayında başlayarak Mart ayına kadar toplamaya devam ederdik. Kar yağar, don olurdu, parmaklarımız üşürdü. Ama şimdi Kasım ayında başladık ve bitti. Zeytinleri topluyoruz, eski adı ile masmana denilen tesislere götürüyoruz. Orada zeytinlerin, yaprağı bir yana, çeltiği bir yana, yağı bir yana ayrılıyor. Evimize yetecek kadarını ayırıp kalan yağları da satıyoruz’’ diye konuştu.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde en iyi zeytinin Gaziantep’in Nizip İlçesinde olduğunu söyleyen çiftçi Müslüm Konar, ‘’Hatay, Kırıkhan taraflarında da zeytin var ama yağ bakımından bu kadar verimli değil. Tenekesi 100 liraya satılan zeytinyağı bile var ama katkı maddeli. Bizim buradaki 18 litrelik zeytinyağı tenekesi en az 300 lira ama orijinal’’ şeklinde konuştu.
“Zeytin ne kadar yeşilse besin değeri o kadar fazladır’’
Zeytinin yağa dönüşme sürecinin ustalık isteyen bir iş olduğuna dikkat çeken Zeytinyağı Tesisi İşletmecisi Yakup Karamık ise “Çiftçilerimizin bahçelerinden topladıkları zeytinleri burada cinsine ve rengine göre yağlık ya da salamuralık olarak ayırıyoruz. Zeytin daha yeşilken toplanıp gelirse, ondan çıkan zeytinyağı daha kalitelidir. Zeytin ne kadar yeşil ise besin değeri o kadar fazla olur. Vatandaşlar siyah olarak zeytinini toplamak ister, çünkü yeşil zeytinden az, siyah zeytinden çok yağ çıkar. Ama besin değeri de düşer tabi’’ ifadelerini kullandı.
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