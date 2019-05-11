GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in her zaman yanında olacaklarını ve kentin ne sorunu varsa hepsini kendi sorunları olarak gördüklerini bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanlığına yeniden seçilen Fatma Şahin'i makamında ziyaret eden Gül, buradaki konuşmasında, 31 Mart seçimlerinde Gaziantep halkının Cumhur ittifakına büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi.

Gül, AK Parti'nin hem merkezi hükümette hem de yerel yönetimlerde Gaziantep’ten çok büyük bir destek gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Karşılığını vermek için gece gündüz tüm belediye başkanlarımız, tüm kadrolarımız çalışmaktadır. 31 Mart’ta vatandaşlarımız yine büyük bir teveccüh gösterdiler. Gaziantep için gece gündüz çalışan, büyük bir gayret gösteren değerli Fatma Şahin hanımefendiyi tekrar seçmişlerdir. Bundan dolayı biz de Gaziantep’e minnettarız. Oy veren, destek olan ve oy vermeyip yine Gaziantep’in büyümesi için beraber kalbimizin attığı tüm Gazianteplilere teşekkür ediyoruz, Gaziantep kazanmıştır.

Sandıkta çıkan irade başımızın üstündedir. İnşallah, büyükşehir başkanımız tüm Gaziantep'in başkanı olarak kenti daha fazla büyütmek, ulaşımda, trafikte, çevre sorunların ve diğer ana meseleleri çok iyi çalışılmış projeleri hayata geçirir. Bizler de hükümet olarak destek olacağız, bugüne kadar olduğu gibi tüm milletvekili arkadaşlarımızla her zaman Gaziantep'in yanında olacağız. Gaziantep'in ne sorunu varsa o bizim sorunumuzdur. Beraber bu sorunları çözerek daha müreffeh, daha güçlü bir Gaziantep'e kavuşacağız."

Bakan Gül, daha sonra merkez ilçe Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu da ziyaret edip hayırlı olsun dileklerini iletti.

