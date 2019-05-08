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Gaziantep’in yemek kültürü Türkiye’nin ilk gastronomi müzesinde tanıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Gastronomi kenti Gaziantep’te geçmişten günümüze kadar uzanan Ramazan aylarındaki yemek kültürü, Türkiye’deki ilk gastronomi müzesi olma özelliği taşıyan Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nde ziyaretçilere tanıtılıyorGaziantep’te "Göğüş Konağı" olarak bilinen eski bir Antep evinde yapılan ve 2008 yılında faaliyete geçen Emine Göğüş Mutfak Müzesi, UNESCO Kreatif Şehirler Ağı (UCCN) tarafından Türkiye’nin ilk gastronomi şehri olarak belirlenen Gaziantep’in yemek tarihini ziyaretçilerine aktarılıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep’te geçmişten günümüze kadar uzanan Ramazan aylarındaki yemek kültürü, Türkiye’deki ilk gastronomi müzesi olma özelliği taşıyan Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nde ziyaretçilere tanıtılıyor
Gaziantep’te "Göğüş Konağı" olarak bilinen eski bir Antep evinde yapılan ve 2008 yılında faaliyete geçen Emine Göğüş Mutfak Müzesi, UNESCO Kreatif Şehirler Ağı (UCCN) tarafından Türkiye’nin ilk gastronomi şehri olarak belirlenen Gaziantep’in yemek tarihini ziyaretçilerine aktarılıyor. Türkiye’nin ilk mutfak müzesi olma özelliği taşıyan müzede Gaziantep’te eski mutfak ürünleri sergilenirken, müzede şehrin geleneksel mutfak kültürü anlatılıp, şehrin önemli yöresel yemeklerinin yapılışı da kurulan televizyon vasıtasıyla ziyaretçilere gösteriliyor. Baklavası ve kebabı ile meşhur Gaziantep’in tarihi kültür yolu üzerinde bulunan Mutfak Müzesi’nde yöreye has yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında, servis edilmesinde kullanılan alüminyum ve bakırdan, tabak, tencere, kazan, kepçe, sahan, tepsi, kaşık, bıçak, çatal, tas, gibi mutfak araç gereçler sergileniyor. Yerli, yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken müzede, ayrıca kentte iftar ve sahur sofralarında yoğun ilgi gösterilen ekşili kırmızı mercimek, alaca, yoğurtlu dövme, maş, Antep tarhana, maşhor, keme, un, yoğurtlu lebene, aşir, muni, beyran gibi çorbaların yanı sıra ekşili taraklık, kuveysal, paça, rulo köfte, ciğer kavurması, ciğer tavası, kabak mıkşısı, kamış yahnisi, zerdali aşı, çir yahnisi, torbada patlıcan kebabı, kıyma kebabı, sebze kebabı, patates kebabı, sarımsak kebabı, frank kebabı, islim kebabı, içli köfte, sini köftesi, topaçlı köfte, maltıhalı köfte, karışık Antep dolması, firikli acur dolaması, yuvalama, firik pilavı,iç pilav, bulgur pilavı ve çiğ köfte gibi yöreye has yemeklerin yapıldığı kent mutfağına özel mutfak araç ve gereçleri de yer alıyor.
Müzede bulunan bal mumundan heykellerle özellikle Ramazan aylarında kentte evlerde kurulan iftar sofrası ve iftar öncesindeki yaşantı da canlandırılıyor. Ayrıca kentte kullanılan ocakların da yer aldığı müzede, eskiden günümüze kadar ulaşan eski kazanlar, bakır sahanlar ile eski kiler odasındaki dolaplar da dikkat çekiyor.
Kente Gaziantep’in çevresindeki il ve ilçelerden yanı sıra dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi geliyor. Baklava ve kebabın yanı sıra yöresel yemekleri tadan turistler, Mutfak Müzesi’nde Antep mutfağını da yakından tanıma fırsatı buluyor.

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