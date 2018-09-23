Gaziantepli Bakırcılar Yetiştirecek Çırak Bulamıyor

Gaziantep’te turistik amaçlı bakır eşya üretimi son yıllarını yaşıyor. Yıllarını bakırcılığa veren ustalar, yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayetçi.

Kente gelen turistlerin uğradığı yerlerin başında Bakırcılar Çarşısı gelir. Adı Bakırcılar Çarşısı olsa da, birçok el sanatı esnafının üretim yaptığı bir yer. Çekiç sesleri arasında çarşıda gezinen turistler, genelde bir şeyler almadan çıkmıyor. 280 dükkanın bulunduğu çarşıdaki esnafların çoğu satıcı. Çarşıda 10’a yakın esnaf ise üretim yapıyor. Fabrikalardan aldıkları bakır levhaları elle işleyerek, tabak, tepsi, sürahi, semaver, çaydanlık gibi ürünler yapıyorlar.

Üretim yapan esnafların neredeyse tamamının 50’li yaşlarda olması hemen dikkat çekiyor. Satış yapan işyerlerinde genç çalışanlar olsa da, üretim yapanlar da genç bulmak mümkün olmuyor. Bakırcı ustalarının en çok şikayet ettiği durum bu; yetiştirecek çırak bulamamak.

53 yıllık bakır ustası Ökkeş Evyapan tek başına çalışanlardan. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Evyapan, çırak bulamadıkları için mesleklerinin son yıllarını yaşadığını söyledi. Evyapan, “Çocuklar artık 18 yaşına kadar okuyacak mecburen. 18 yaşına gelen çocuğa ben ne öğreteyim? Ağaç yaşken eğilir. 7 yaşında eğitmezsen mümkün değil. Sanat okullarında çıraklık öğretiyorlar ama onlar bu işten anlamaz. 7 yaşında başladım ben bu işe yaşım 60. 53 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden getirirdi ‘eti senin kemiği benim’ derdi. Ona bir şeyler öğretirdin. Şimdi ne öğreteceksin? Eskiden babası parasını cebinden verirdi maksat bir şeyler öğrensin. Biz de ölürsek bu sanat bitecek. Her şey teknolojiye dönecek” dedi.