Gaziantepli bakkaldan vatandaşa sitem: Kanıma dokunuyor, parayı markette bitirip...

Gaziantep’te çevresinde açılan zincir ve süper marketlerden dolayı işi ciddi anlamda düşen mahalle bakkalı Zülküf Kucak, alışverişi kesen müşterilerine pankartla tepki gösterdi. Pankartla müşterilerinin dikkatini çekmek istediği söyleyen Kucak, “Dilden anlatamadığımızı, yazı yazarak arttırmak istedim” dedi.

''BİRAZ VEFA BEKLİYORUZ''

Pankartla mahalle sakinlerinin dikkatini çekmeyi amaçlayan Kucak, astığı pankartın müşterilerine olan sitemi olduğunu ifade etti. İnsanların evinin anahtarını, çocuklarını bakkala emanet ettiğini söyleyen Kucak, buna karşılık olarak biraz vefa beklediklerini dile getirdi. Zincir ve süper marketlerle tek başlarına mücadele edemediklerini vurgulayan Kucak, bu süreçte vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi.

''DİLLE ANLATAMADIĞIMI YAZIYLA ANLATMAK İSTEDİM''

8 yıldan beri Yeditepe Mahallesi’nde bakkal işlettiğini aktaran Kucak, vatandaşların küçük esnafı artık daha küçük gördüğünü vurguladı. Büyük ve zincir marketlerin çoğalmasından dolayı vatandaşların alışverişlerini kestiğini anlatan Kucak, “Bizim işimiz ciddi anlamda kırıldı. Kırılınca da ister istemez böyle bir yazı asmak zorunda kaldım. Çünkü artık geçimimi sağlayamaz hale geldim. Yazı yazarak insanların dikkatini çekmek istedim. Belki daha geniş kitlelere ulaşırım diye düşündüm. Sadece ben değil Antep’te yüzlerce benimle durumumla aynı olan bakkal var. Bu yazıyı görenler belki küçük esnafta alışverişini arttırır. Dilden anlatamadığımızı, yazı yazarak arttırmak istedim” ifadelerini kullandı.

''KANIMIZA DOKUNUYOR''

Bakkalı açtığı zaman çevresinde hiç market olmadığını hatırlatan Kucak, o dönem mahallede tek marketin kendisi olduğunu sözlerine ekledi. Mahallede son 6-7 yıl içerisinde 200 metrede bir zincir market açıldığını paylaşan Kucak, “Zincir marketlerden dolayı işim yüzde 50 oranında azaldı. Günde 100 kişi gelirken bu neredeyse 20’ye 30’a düştü. Zincir ve süper marketlerin promosyon adı altında indirim uygulaması bizleri çok kötü etkiledi. Ama hani mantıklı olan kapısının önünde biz varız. Markette ekmek kalmadığı için alışveriş poşetleriyle bakkala geliyor. Benden ekmek alırken de bütün parayı markete ödediği için borca alıyor. Bu da ister istemez bizim kanımıza dokunuyor. Biz market kadar çok çeşit bulunduramıyoruz ancak bir kısmını da bizden alabilirler” diye konuştu.

(İHA)

