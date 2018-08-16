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Gaziantepli baklavacılarda "bayram telaşı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Gastronomi alanında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep'te baklavacıları, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla "tatlı" bir telaş sardı - Baklavacılar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor - BAKTAT Ar-Ge Başkanı Mehmet Çiftçi: - "Şu anda Türkiye siparişleri için çalışıyoruz. Başta İstanbul, Ankara, Bursa olmak üzere büyük şehirlere çalışıyoruz. Son iki günü Gaziantep'e ayırıyoruz. Yoğun talep olduğu için online ve telefon satışlarımızı durduruyoruz. Bayram için 60 ton civarında üretim yapacağız"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gastronomi alanında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep'te baklavacıların bayram telaşı başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmek için çabalayan Gaziantepli baklavacılar, yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalarını hızlandıran baklava ustaları, gece saatlerinde de çalışarak siparişleri yetiştirmeye çabalıyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAT) Ar-Ge Başkanı Mehmet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram siparişlerini yetiştirmek için adeta arı gibi çalıştıklarını belirterek, büyük yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek için çabaladıklarını ifade eden Çiftçi, "Her zamanki ekiple aynı ürünleri çıkarıyoruz. Bizim işletmede 200 personelimiz var. Bayramda takviye olarak satış bölümünde çalıştırdığımız elemanları da imalata çağırıp, siparişlere cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

- "Bayramda yüzde 50 artış oluyor"

Yurt dışı siparişlerini tamamladıklarını belirten Çiftçi, "Şu anda Türkiye siparişleri için çalışıyoruz. Başta İstanbul, Ankara, Bursa olmak üzere büyük şehirlere çalışıyoruz. Son iki günü Gaziantep'e ayırıyoruz. Yoğun talep olduğu için online ve telefon satışlarımızı durduruyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, bayram için 60 ton civarında üretim yapacaklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Aldığımız siparişleri yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Normalde 12 çeşit ürünümüz var. Bayramda iş yoğunluğundan dolayı normal baklava, havuç dilimi ve kare dilimi yapıyoruz. Diğer çeşitleri yaparsak siparişleri yetiştiremiyoruz. Bayramda normal satışlarımıza göre yüzde 50 artış oluyor. Makine ile yapsak bu yüzde 100 olur ama biz el emeği, göz nuru yapıyoruz."

Çiftçi, baklava yapımında sezonunda üretilen Şanlıurfa sade yağı ile yeni mahsul (boz) Antep fıstığı kullandıklarına dikkati çekerek, "Yağımız, fıstığımız, unumuz, nişastamız hepsi özel. Malzemeler kadar personelimiz de özel. Baklava ustası 8 yılda yetişiyor. Geleyim de '2-3 yılda usta olayım' diye bir şey yok. Bir çırağı 8 yılda ancak usta yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram sofralarının olmazsa olmazının baklava olduğunu vurgulayan Çiftçi, Türk halkının, ne olursa olsun bayramda muhakkak evine bir tepsi baklava aldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
baklava bayram sipariş

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