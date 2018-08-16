GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gastronomi alanında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep'te baklavacıların bayram telaşı başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmek için çabalayan Gaziantepli baklavacılar, yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalarını hızlandıran baklava ustaları, gece saatlerinde de çalışarak siparişleri yetiştirmeye çabalıyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAT) Ar-Ge Başkanı Mehmet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram siparişlerini yetiştirmek için adeta arı gibi çalıştıklarını belirterek, büyük yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek için çabaladıklarını ifade eden Çiftçi, "Her zamanki ekiple aynı ürünleri çıkarıyoruz. Bizim işletmede 200 personelimiz var. Bayramda takviye olarak satış bölümünde çalıştırdığımız elemanları da imalata çağırıp, siparişlere cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

- "Bayramda yüzde 50 artış oluyor"

Yurt dışı siparişlerini tamamladıklarını belirten Çiftçi, "Şu anda Türkiye siparişleri için çalışıyoruz. Başta İstanbul, Ankara, Bursa olmak üzere büyük şehirlere çalışıyoruz. Son iki günü Gaziantep'e ayırıyoruz. Yoğun talep olduğu için online ve telefon satışlarımızı durduruyoruz." diye konuştu.