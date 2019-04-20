GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Gastronomi kenti Gaziantep'te 4 girişimci, yurt dışından getirttikleri bir otomatı, bir yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından kentin yöresel lezzetlerinin sıcak olarak satılabileceği hale dönüştürdü.

Girişimci Ahmet Taner Özekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır yemek sektörünün içinde olduğunu anlattı.

Ortaklarından birinin yurt dışında gördüğü sosisli sandviç otomatından etkilendiğini ve "Biz de Gaziantep'e has ürünleri otomatta satabilir miyiz" fikrinin oluştuğunu dile getiren Özekici, projeyi hayata geçirmek üzere ortakları Coşkun Bilgiç, Hasan Alpay Göksel ve Cihat Behram ile "Tatmat Gıda Otomasyon Sistemleri" firmasını kurduklarını söyledi.

Özekici, daha sonra sıcak servis yapabilecek otomat arayışına başladıklarını vurgulayarak, yurt içinde bu tür bir ürün bulamayınca, İtalya'dan otomat ithal ederek üzerinde çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Cihaz üzerinde, yaklaşık bir yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucu çeşitli modifikasyonlar yaptıklarını ve sonuçta Gaziantep'e özgü ürünleri satılabilecek bir otomat ortaya çıkardıklarını dile getiren Özekici, "Cihazda yazılımsal ve mekaniksel değişimler yaptık. Otomatta 2 derecede saklanan katmer ve Antep peynirli poğaçalar, müşteriye 20 saniye içinde ısıtılarak sunuluyor. Daha sonra 5 cihaz daha ithal ederek onları da modifiye ettik. Şu anda otomatımızda poğaça çeşitleri ve katmer satışı yapıyoruz. Gaziantep'te bu alanda kalitesini kanıtlamış bir firmayla çalışıyoruz. Firma makinamıza uygun ürün üretiyor. Biz de satışını yapıyoruz." dedi.