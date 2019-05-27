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Gaziantepli kadınların iftariyelikleri Münbiç'teki Mehmetçik'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 22:32 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AK Parti Kadın Kolları üyelerinin, Suriye'nin Münbiç ilçesinde görev yapan Mehmetçik için hazırlayıp gönderdiği yiyecekler, yerine ulaştı - Gaziantepli Komando Uzman Çavuş Fatih Furkan Ergün, arkadaşlarıyla memleketten gelen iftariyeliklerle yer sofrasında oruç açtıkları anları fotoğraflayarak, ailesine gönderdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AK Parti Kadın Kolları üyelerinin, Suriye'nin Münbiç ilçesinde görev yapan Mehmetçik için hazırlayıp gönderdiği iftariyelikler, yerine ulaştı.

AK Parti İslahiye Kadın Kolları Başkanı Fethiye Erdoğan'ın girişimleriyle Münbiç'te görevli Mehmetçik için teşkilat üyelerince hazırlanan yöresel yemekler, bölgede görevli Gaziantepli Komando Uzman Çavuş Fatih Furkan Ergün'ün babası Sait Ergün tarafından askeri yetkililere teslim edildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri yetkililere verilen iftariyelikler, Münbiç'e ulaştı.

Yiyecekler, Komando Uzman Çavuş Ergün tarafından teslim alındı.

Arkadaşlarıyla yer sofrası kuran Ergün, ezanla birlikte memleketten gelen iftariyeliklerle oruçlarını açtıkları bu anları fotoğraflayarak, ailesine gönderdi.

Ergün, ailesine arkadaşlarının AK Parti Kadın Kolları üyelerine teşekkür ettiğini iletti.

İftariyelikler, dün Uzman Çavuş Ergün'ün babası aracılığıyla gönderilmişti.

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