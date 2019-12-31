HABER
  4. Gaziantepli lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük

Gaziantepli lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Gaziantepli lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük

GAZİANTEP (AA) - Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından düzenlenen "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantepli lise öğrencisi Fatmagül Tören dünya dördüncülüğü elde etti.

Bu yılki teması "En Sevdiğin Kahramanına Bir Mektup Yaz" olan ve 92 ülkeden öğrencinin katılım sağladığı "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nda elde ettiği dördüncülükle mansiyon ödülüne layık görülen Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesinden Fatmagül Tören'e ödülünün verilmesi için okulunda tören düzenlendi.

PTT Genel Müdürü ve UPU İdare Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ile UPU Genel Müdürü Bishar HUSSEİN tarafından gönderilen kutlama mektubu ve çeşitli hediyeler Gaziantep PTT Başmüdürü Zekai Özkan tarafından Fatmagül Tören'e verildi.

- Yarışma 1971'den beri düzenleniyor

PTT AŞ'nin yaklaşık 2,5 yıldır İdari Konsey Başkanlığını yürüttüğü Dünya Posta Birliği, 1971'den beri "Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması" düzenliyor.

15 yaş ve altındaki gençlere yönelik yarışma, mektup yazma alışkanlığının kazanılmasına, duygu ve düşünceleri ifade etme yeteneğinin gelişmesine, posta hizmetlerinin önemine yönelik farkındalık oluşmasına ve uluslararası dostlukların pekişmesine katkı sağlıyor.

Yarışma için her yıl Dünya Posta Birliğince belirlenen tema çerçevesinde ülkeler, ulusal düzeyde yarışma gerçekleştiriyor ve birinciliğe hak kazanan mektup Dünya Posta Birliğine gönderiliyor.

Birlik tarafından oluşturulan jüri, mektupları değerlendirerek yarışmanın birincisini seçiyor.

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Polis köpekleri Taksim'de yılbaşı devriyesine başladıPolis köpekleri Taksim'de yılbaşı devriyesine başladı
Aileler direniyor, evlat nöbetinde sayı artıyorAileler direniyor, evlat nöbetinde sayı artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması" Dünya Posta Birliği Gaziantepli lise öğrencisi Fatmagül Tören

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattaki terastan düştü

Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattan düştü

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Yılbaşına saatler kaldı! Taksim'e akın ettiler

Yılbaşına saatler kala Taksim'de son durum

Deniz taksiler Fadıl Akgündüz'e devredilmişti! Çürümeye terk edildiler

'Jet Fadıl'a devredilmişti! Kaderlerine terk edildiler

Gaziantep'te 80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandı

Korkunç kaza! 80 metreden yuvarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.