Gaziantepli şehidin ailesine acı haber verildi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki üs bölgesinde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı'nın Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi. Şehidin iznin ardından yaklaşık 1 hafta önce Hakkari'ye döndüğü öğrenildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Şehit askerlerden birinin, Gaziantepli er Samet Kaymakçı olduğu belirlendi. Şehidin Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan şehidin ailesi ağıt yaktı. Şehit askerin evine Türk bayrağı asıldı.
2'si kız, 4 kardeş olan Şehit Samet Kaymakçı'nın iznin ardından yaklaşık 1 hafta önce Hakkari'ye döndüğü öğrenildi.
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