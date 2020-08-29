HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantepli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantepli şehit son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 14:05 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, memleketi Gaziantep’te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın (26) şehit oldu.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, memleketi Gaziantep’te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın (26) şehit oldu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın’ın naaşı, sabah saatlerinde memleketi Gaziantep’e getirildi. Şehit Ümit Çıkın, Bahattin Nakıpoğlu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.
Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, askeri erkan, kent protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesi ve sonrasında gözyaşlarına boğulan şehidin kardeşleri ve babası, şehidin fotoğrafına sarıldı. Annesi Safiye Çıkın’ın ise şehidin naaşı cenaze aracına konulurken tabuta sarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi edildi?İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi edildi?
Kiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsinizKiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsiniz
1/
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
İlginizi Çekebilir
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Diğer Haberler
Asılan Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
1 milyon TL ödülle aranan terörist PKK'dan kaçtı
1 milyon TL ödülle aranan terörist PKK'dan kaçtı
Yer: Kahramanmaraş! Alt kata sızan su korkunç olayı ortaya çıkardı
Alt kata sızan su korkunç olayı ortaya çıkardı
Düğünler yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı! Düğünler iptal mi edildi?
İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi edildi?
Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı! Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler
Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı! Akın ettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.