Gaziantepli ünlü iş adamı Mehmet Teymur koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gaziantepli sanayici ve iş adamı Teymur Tekstil sahibi Mehmet Teymur, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gaziantep’in sevilen sanayicisi Mehmet Teymur Gaziantep Asri Mezarlık’ta bulunan Bahattin Nakiboğlu Camii'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, GSO, GTO, GAİB, OSB, GTB başkan ve yöneticileriyle iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı cenaze töreninde hüzün ve gözyaşları hakimdi.

TİM BAŞKANI GÜLLE MESAJ YAYIMLADI

Mehmet Teymur’un vefat haberinin ardından Türkiye’nin dört bir yanından yayınlanan taziye mesajları dikkat çekerken, TİM Başkanı İsmail Gülle de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, kıymetli iş insanı arkadaşımız Sn. Mehmet Teymur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.