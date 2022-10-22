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Gaziantepli ünlü tatlıcı Orhan Sertkaya öldürülmüştü! Katmerci cinayetinde 3 gözaltı

22.10.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde meydana gelen kanlı olayda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya hayatını kaybetmiş, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatmıştı. İsimleri tespit edilen M.K., N.K., H.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Gaziantepli ünlü tatlıcı Orhan Sertkaya öldürülmüştü! Katmerci cinayetinde 3 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Suyabatmaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan ünlü katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.K., N.K., H.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet K. kavga anında üzerinde bulundurduğu silahla Orhan Sertkaya’yı başından, oğlu Ali Sertkaya’yı ise ayağından vurdu.

ÜNLÜ KATMERCİ ÖLDÜRÜLDÜ, OĞLU AYAĞINDAN YARALANDI

Kavga sırasında husumetlisi olduğu Mehmet K. tarafından silahlı saldırıya uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Ali Sertkaya ise ayağından yaralandı. Yaralı oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatmıştı.
İsimleri tespit edilen M.K., N.K., H.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Orhan Sertkaya’nın cenazesi acılı aileye teslim edildi.

(İHA)

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