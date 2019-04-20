Gaziantepliler Filipinler'den gelen kelebekleri izleyebilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin bünyesinde kurulan "Tropik Kelebek Bahçesi", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ziyaretçi ağırlamaya başlayacak.

Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, yaptığı yazılı açıklamada, Filipinler’den getirilen kelebeklerin sergileneceği bahçede tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Yaklaşık 1,5 dönüm arazi üstüne kurulan bahçede 50 türden bin 500 kelebeğin uçacağı bir ortam hazırladıklarını belirten Özsöyler, şu bilgileri aktardı:

"Burada kelebekler kendilerine uygun bir ortamda uçuyor ve gelecek ziyaretçiler doğal ortamda bahçenin güzellikleriyle karşılaşıyor. Filipinler'den getirmiş olduğumuz pupaları özel kuluçka makinemize koymuş bulunmaktayız. Pupalardan larvalar, larvalardan kelebek olacak ve kendileri için oluşturulmuş bu özel ortamda uçacaklar. İnsanlar burayı görünce çok farklı bir ortamda olduklarını hissedecekler. 23 Nisanda açılışını yapılacağız."

Hayvanat bahçesini her geçen gün daha da büyüttüklerini kaydeden Özsöyler, "Safari park, tropik kelebek müzesi, fok gösterileri, zooloji doğa müzesi, akvaryumlar, kuş cennetleri, şempanze adaları ile hayvanat bahçemiz dünyada görülmesi gereken sayılı yerlerden birisi haline geldi." ifadelerini kullandı.

