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Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

Gaziantep’te günlerdir beklenen yağış başladı.

Gaziantep’te günlerdir beklenen yağış başladı. Gaziantepliler aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te kurak geçen yaz aylarının ardından çiftçinin umutla beklediği yağış başladı. Gaziantep’te öğle saatlerinde başlayan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ise ıslanmamak için bina ve saçak altlarına sığındı.
Yağmura açık alanda yakalanan vatandaşlar ise koşarak, sığınacak yer aradı

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