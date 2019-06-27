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Gaziantepspor'un tesisinden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

Kulübün tesisinden beyaz eşya çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantepspor'un kulüp tesisinden beyaz eşya çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şehitkamil İlçesi Şehirgösteren Mahallesi'nde bulunan Celal Doğan Tesisleri'nden beyaz eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelisi M.K'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Celal Doğan Tesisleri Gaziantepspor hırsızlık şüpheli

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