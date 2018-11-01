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Gaziantep'te 1 terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 16:23 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Telabyad kentinde 'canlı bomba' eğitimi alıp, yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen terör örgütü PKK/ YPG üyesi 1 terörist Gaziantep'te yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin Telabyad kentinde 'canlı bomba' eğitimi alıp, yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen terör örgütü PKK/ YPG üyesi 1 terörist Gaziantep'te yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinde 'canlı bomba' eğitimi aldığı belirlenen H.M.'nin yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisini aldı. Takibe alınan terörist, Gaziantep'te saklandığı evde operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan terörist, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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