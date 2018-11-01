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Gaziantep'te 1 terörist yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/ YPG üyesi H.M.'nin, Şahinbey Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındı.

Gaziantep'te 1 terörist yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/ YPG üyesi H.M.'nin, Şahinbey Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan terörist, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te 1 terörist yakalandı (2)

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