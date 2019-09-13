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Gaziantep'te 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikteki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

Nizip ilçesinde, 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte çıkan ve kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz: - "Şu an için yangın büyük oranda söndürüldü bile diyebiliriz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte çıkan ve kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

Nizip-Karkamış yolu Doğrular Mahallesi yakınlarında bulunan bir hayvan çiftliğinde önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkan yangına kentteki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de müdahale etti.

Dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarının yanı sıra içerideki saman balyalarının tahliye işlemine devam edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla ilgili korkulacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

"En ufak tehlikeye mahal verecek durum kalmayana kadar çalışmalarına" devam edeceklerini anlatan Yılmaz, "Dün kontrol altına aldığımız alanda soğutma ve tahliye çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün çalışmalarımızı tamamlamayı öngörüyoruz. Ama şu an için yangın büyük oranda söndürüldü diyebiliriz." dedi.

Yılmaz, yangın nedeniyle herhangi bir canlının zarar görmediğini sözlerine ekledi.

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