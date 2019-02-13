HABER

Gaziantep'te 10 günde 60 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonlarda 10 günde 60 kişi gözaltına alındı, 1 kilo 225 gram esrar, bir miktar bonzai, eroin, metamfetamin, uyuşturucu hap, 16 tabanca, 11 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca ve 168 fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te 10 günde 60 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonlarda 10 günde 60 kişi gözaltına alındı, 1 kilo 225 gram esrar, bir miktar bonzai, eroin, metamfetamin, uyuşturucu hap, 16 tabanca, 11 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca ve 168 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Şehitkamil ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1-10 Şubat tarihleri arasında yaptığı uygulama ve operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile 19 kişi gözaltına alındı, aramalarda 1 kilo 225 gram esrar ile bir miktar bonzai, eroin, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 2'si tutuklandı.
Ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda ise A.A., M.G., U.A., Z.A., A.Ş., M.Ç., A.S., İ.G., F.K., M.A., S.A., M.E., Ç.B., Y.O., A.G. ve E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen eşyalar ele geçirildi.
Ekiplerin 25 şüpheli şahıs üzerinde yaptığı aramalarda da 16 tabanca, 11 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca ve 168 fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te 10 günde 60 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandıGaziantep'te 10 günde 60 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Antalya’da silah kaçakçılığına 1 tutuklamaAntalya’da silah kaçakçılığına 1 tutuklama
Uludağ’da 1 kişinin öldüğü, 2 liralık tuvalet ücreti kavgası şüphelileri adliyede (2)Uludağ’da 1 kişinin öldüğü, 2 liralık tuvalet ücreti kavgası şüphelileri adliyede (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.