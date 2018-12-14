Gaziantep'te 12 adrese uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 adrese düzenlediği operasyonda, 265 gram esrar, 200 gram bonzai, 75 gram eroin, 130 gram metamfetamin, bin 10 hap, 2 hassas terazi, 2 pompalı tüfek, tüfeğe ait fişekler ve 2 bin 320 lira para ele geçirilirken,11kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmayla uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledikleri, Vatan, Hacıbaba, Mithatpaşa, Çağdaş ve Kıbrıs Mahalleleri'nde ki 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda; 265 gram esrar, 200 gram bonzai, 75 gram eroin, 130 gram metamfetamin, bin 10 hap, 2 hassas terazi, 2 pompalı tüfek, tüfeğe ait fişekler ve 2 bin 320 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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