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Gaziantep’te 12 bin uyarıcı hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 10:07 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip İlçesinde Jandarma ekipleri 12 bin adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtani Mahallesi’nde bir iş yeri ve evde kaçak ürün satıldığı ihbarı üzerine her iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gaziantep’te 12 bin uyarıcı hap ele geçirildi

Gaziantep’in Nizip İlçesinde Jandarma ekipleri 12 bin adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtani Mahallesi’nde bir iş yeri ve evde kaçak ürün satıldığı ihbarı üzerine her iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler Suriye uyruklu olduğu öğrenilen M.K.’nin işyerinde 4 bin adet cinsel uyarıcı hap, M.S.’nin evinde ise, 8 bin adet cinsel içerikli uyarıcı hap, krem ve sprey ele geçirildi
Haplara ve diğer ürünlere el koyan Jandarma, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyarıcı haplarla ilgili olarak Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandı.

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