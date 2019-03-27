Gaziantep'te 1,2 milyon seçmen oy kullanacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 1 milyon 227 bin 454 seçmen 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

3 bin 973 sandığın kurulacağı Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Gaziantepliler, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 135 bin 595 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Gaziantep'te 1 milyon 227 bin 454 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Gaziantep'teki seçmen sayısı 135 bin 595 kişi arttı.

Gaziantep'te kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014’teki yerel seçimlerde 3 bin 870 sandığın kurulduğu kentte, bu seçimlerde 3 bin 973 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Şahinbey'de

Gaziantep'te en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Şahinbey. 550 bin 463 kayıtlı seçmenin bulunduğu Şahinbey'de bin 680 sandık kurulacak.