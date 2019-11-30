Gaziantep’te 15 gün gösteri, toplantı ve etkinlikler yasaklandı

Gaziantep Valiliği tarafından alınan karar ile 15 gün boyunca kentte açık alanlarda yapılacak olan basın toplantısı, gösteri, yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama ile yasak duyuruldu. Açıklamada, "İlimiz genelinde, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 17. maddesi gereğince 30.11.2019 tarihinden geçerli 15 gün süreyle ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere açık yer toplantıları, park ve bahçelerde yapılacak olan kurumlar dışında yapılacak olan etkinlikler, toplantı yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, pankart açma, meşale yakma ve taşıma simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, el ilanı, bildiri dağıtma, protesto, konferans, panel vb. eylem ve etkinlikler, İl genelinde 30.11.2019 tarih ve 2391 sayılı olur ile Valiliğimizce yasaklanmıştır" denildi.

