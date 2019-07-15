HABER

Gaziantep'te 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbe girişiminde bulunan askerlerin saldırısında şehit düşen komiser yardımcısı Mehmet Demir, memleketi Gaziantep'te mezarı başında anıldı.

Gaziantep'te 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbe girişiminde bulunan askerlerin saldırısında şehit düşen komiser yardımcısı Mehmet Demir, memleketi Gaziantep'te mezarı başında anıldı.
Yeşilkent Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte düzenlenen törene, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askerler, polisler ve şehit aileleri katıldı. Şehit polis memuru Demir'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua edilirken, protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.
Şehit polis Mehmet Demir’in babası Ahmet Demir, evladını kaybetmenin acısının büyük olduğunu belirterek, "15 Temmuz büyük bir darbeydi. Bizim şehitlerimiz o darbeye karşı çıktılar. Allah’ın izni ile darbeyi önledik. Bugün onların sayesinde hayattayız. Allah evladımın ve diğer şehitlerin şehadetini kabul eylesin. Vatanımız milletimiz sağ olsun” dedi.
FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldıGaziantep'te 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldıGaziantep'te 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldıGaziantep'te 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
15 Temmuz şehitleri, Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı15 Temmuz şehitleri, Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı
Demokrasi Üniversitesi'nden '15 Temmuz' yürüyüşüDemokrasi Üniversitesi'nden '15 Temmuz' yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşları içinde anlattı: Sadece 1 kez rüyamda gördüm...

Gözyaşları içinde anlattı: 3 yılda sadece 1 kez rüyamda gördüm

15 Temmuz'da kurşun cüzdanına isabet etmişti, hala tedavi görüyor

O gece kurşun cüzdanına isabet etmişti! Hala tedavi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.