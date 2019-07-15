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Gaziantep'te 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbe girişiminde bulunan askerlerin saldırısında şehit düşen komiser yardımcısı Mehmet Demir, memleketi Gaziantep'te mezarı başında anıldı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbe girişiminde bulunan askerlerin saldırısında şehit düşen komiser yardımcısı Mehmet Demir, memleketi Gaziantep'te mezarı başında anıldı.

Yeşilkent Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte düzenlenen törene, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askerler, polisler ve şehit aileleri katıldı. Şehit polis memuru Demir'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua edilirken, protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Şehit polis Mehmet Demir’in babası Ahmet Demir, evladını kaybetmenin acısının büyük olduğunu belirterek, "15 Temmuz büyük bir darbeydi. Bizim şehitlerimiz o darbeye karşı çıktılar. Allah’ın izni ile darbeyi önledik. Bugün onların sayesinde hayattayız. Allah evladımın ve diğer şehitlerin şehadetini kabul eylesin. Vatanımız milletimiz sağ olsun” dedi.

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