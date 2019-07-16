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Gaziantep'te 15 Temmuz yürüyüşü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 00:44 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, hain darbe girişimini kınadı.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, hain darbe girişimini kınadı.

15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yılında Gaziantep Valiliği tarafından yürüyüş düzenlendi. İstasyon Caddesi’nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Uysal, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi katıldı. Meydanda toplananlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşmasını, kurulan ekrandan canlı olarak izledi.

'BU KAHRAMAN MİLLET, BU DEVLETİ UÇURUMDAN ALDI'

Daha sonra konuşan Vali Devut Gül, hem çok sevinçli hem de çok üzüntülü duygular yaşadıklarını söyledi. 251 şehit verildiğini ifade eden Vali Gül, şöyle dedi:

"Son 3 yıldır iki duyguyu bir arada yaşadık, hem çok sevinçli, hem de çok üzüntülü duygular yaşadık. Sevinçliyiz çünkü bu kahraman millet bu devleti uçurumun kenarından aldı. Üzüntülüyüz, kendi içimizde, kendi silahımızı, tankımızı kullandık. Yine komşumuz, akrabamız, arkadaşımız olan insanlar, 251 şehit ve bu ülkeyi 3 yıldır ayrı bir girdabın içerisine soktu. 251 şehidin kanı yerde kalmadı. Bunun yanında 82 milyon vatandaşımız olarak bu davanın takipçisiyiz. Hiçbir zaman FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadele yarı yolda kalmayacak."

’15 TEMMUZ GURUR TARİHİMİZ OLDU’

Çok önemli bir güne tanıklık edildiğini ifade eden, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “3 yıl önce o kadar önemli bir güne tanıklık ettik ki, 15 Temmuz gurur tarihimiz oldu. 15 Temmuz onur tarihimiz oldu. 15 Temmuz yeniden dirilişin, yeniden kurtuluşun tarihi oldu. Bunu siz başardınız. 100 yıl önce Şerife bacı bebeğinin üzerindeki battaniyeyi alıp cepheye giden, kurşunların üzerini örten Şerife bacı ve 100 yıl sonra 15 Temmuz’da ‘Onların tankı tüfeği varsa, benim yüreğim var’ diyen Sabiha bacı var. İşte bu duruş bütün dünyaya haykırıştır” dedi.

Etkinlik, Mustafa Yıldızdoğan’ın konseri ile devem etti.

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