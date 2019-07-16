Gaziantep'te 15 Temmuz yürüyüşü

Daha sonra konuşan Vali Devut Gül, hem çok sevinçli hem de çok üzüntülü duygular yaşadıklarını söyledi. 251 şehit verildiğini ifade eden Vali Gül, şöyle dedi:

"Son 3 yıldır iki duyguyu bir arada yaşadık, hem çok sevinçli, hem de çok üzüntülü duygular yaşadık. Sevinçliyiz çünkü bu kahraman millet bu devleti uçurumun kenarından aldı. Üzüntülüyüz, kendi içimizde, kendi silahımızı, tankımızı kullandık. Yine komşumuz, akrabamız, arkadaşımız olan insanlar, 251 şehit ve bu ülkeyi 3 yıldır ayrı bir girdabın içerisine soktu. 251 şehidin kanı yerde kalmadı. Bunun yanında 82 milyon vatandaşımız olarak bu davanın takipçisiyiz. Hiçbir zaman FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadele yarı yolda kalmayacak."

’15 TEMMUZ GURUR TARİHİMİZ OLDU’

Çok önemli bir güne tanıklık edildiğini ifade eden, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “3 yıl önce o kadar önemli bir güne tanıklık ettik ki, 15 Temmuz gurur tarihimiz oldu. 15 Temmuz onur tarihimiz oldu. 15 Temmuz yeniden dirilişin, yeniden kurtuluşun tarihi oldu. Bunu siz başardınız. 100 yıl önce Şerife bacı bebeğinin üzerindeki battaniyeyi alıp cepheye giden, kurşunların üzerini örten Şerife bacı ve 100 yıl sonra 15 Temmuz’da ‘Onların tankı tüfeği varsa, benim yüreğim var’ diyen Sabiha bacı var. İşte bu duruş bütün dünyaya haykırıştır” dedi.

Etkinlik, Mustafa Yıldızdoğan’ın konseri ile devem etti.

