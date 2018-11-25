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Gaziantep'te 15 yaşındaki kızı kaçıran kişinin yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 21:51 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 15 yaşındaki kızı kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, kaçırdığı kız çocuğuyla Kahramanmaraş'ta yakalanan şüpheli U.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen U.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan S.G'nin devlet korumasına alındığı öğrenildi.

3 Kasım'da U.D, S.G'yi (15) kaçırarak Güneş Mahallesi'ndeki evine götürmüş bunun üzerine kızını almak için bu eve giden baba Ercan G, çıkan tartışmada av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı olduğu belirlenen H.K. (23) ise tutuklanmıştı.

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cinayet Gaziantep kız kaçırma

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