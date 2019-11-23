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Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu: 61 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 10:32 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te 1720 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te 1720 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde salı akşamı Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis helikopteri ile Özel Harekât ekipleri ve drone'ların kullanıldığı operasyonda, evlerde arama yapıldı. 1720 polisin katıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve Özel Harekât polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adreslerin kapılarını koçbaşı ile açarak arama yaptı.
HELİKOPTER VE DEDEKTÖR KÖPEK KULLANDI
Operasyon sırasında polis helikopteri sürekli uçuş yaparak yerdeki hareketliliği gözlemlendi. Dedektör köpek 'Unix'in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, çok sayıda sürgü konulduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
24 saat süren operasyon kapsamında 68 ev, 265 umuma açık yer, 3 bin 320 araç ve 17 bin 890 şüpheli kişi üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 2 kilo 400 gram eroin, 2,5 kilo esrar, 450 gram metamfetamin, 350 gram bonzai ve 610 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 7 hassas terazi, 8 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi ve 61 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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