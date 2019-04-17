Gaziantep'te 176 bin kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, gümrük kaçağı 176 bin 526 kozmetik ürünün ele geçirildiği operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 127 bin 958, iş yeri sahiplerine ait bir araçta ise 48 bin 568 gümrük kaçağı kozmetik ürünü bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

