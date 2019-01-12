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Gaziantep'te 2 eski hakim FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 16:15 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 2 hakim tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 2 hakim tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bu hafta meslekten ihraç edilen Mardin İdare Mahkemesi eski hakimi Tuba Şule Kızıltoprak ile Şanlıurfa eski hakimi Yakup Tatlı, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 hakim, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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