Gaziantep'te 2. Geleneksel Hayat Boyu Öğrenme Şenliği

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme Şenliği” başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Festival Park'ta başlayan şenlikteki konuşmasında, öğrenmenin yaşı olmadığına dikkati çekerek Gaziantep'in sosyal belediyeciliğin en iyi yapıldığı şehirlerin başında geldiğini söyledi.

Milli Eğitim ve halk eğitimin kursiyerlere en iyi hizmeti vermeye çalıştığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Sizlerin kurslara katılması, yakınlarını yönlendirmesi çok önemli. Öğretmenlerin gayretini, özverisini biliyoruz. Bunun her şeyden üstün olduğunu görüyoruz. El ele vererek önümüzdeki dönem içerisinde liseye, üniversiteye hazırlık kursları başta olmak üzere dershanelerin bıraktığı boşluğu doldurarak, meslek edindirme kurslarının arttırılması noktasında çalışmalarımız devam edecek. Buralardan kurs alan, veren herkese teşekkür ediyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Vekili Mete Kızılkaya ise 992 halk eğitim merkezi ve 22 olgunlaştırma enstitüsüyle 8 milyon 300 bin kursiyere ulaştıklarını aktardı.