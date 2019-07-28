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Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, Gaziantep - Adıyaman 850-13 devlet karayolunun Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep - Adıyaman 850-13 devlet karayolunun Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden gelen Şeyho Gürbüz yönetimindeki 51 BN 684 plakalı otomobil ile Gaziantep istikametinde gelmekte olan İmam Fıstıkçı yönetimindeki 27 PY 470 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda 27 PY 470 plakalı otomobilde bulunan Birsen Fıstıkçı, Hatice Kübra Fıstıkçı, Muhammed Fıstıkçı, Meryem Fıstıkçı, Ömer Fıstıkçı ile 51 BN 684 plakalı otomobilde bulunan Hakan Gürsoy ve Yakup Gürsoy yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırılırken İlçe Jandarma Trafik Ekipleri ise başka kazaların yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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