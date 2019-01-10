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Gaziantep'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi olan ve Suriye'de PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı saptanan 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi olan ve Suriye'de PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı saptanan 2 kişi tutuklandı.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'te PKK'lı 2 kişinin geldiği ve terör örgütü adına faaliyetlerde bulunacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldıklarını tespit ettiği 2 teröristi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Terör örgütü adına kentte faaliyette bulunmayı amaçladığı saptanan şüpheliler, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Gaziantep'te 2 PKK'lı terörist tutuklandıGaziantep'te 2 PKK'lı terörist tutuklandıGaziantep'te 2 PKK'lı terörist tutuklandıGaziantep'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

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