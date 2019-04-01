Gaziantep'te, 2 uyuşturucu satıcısına tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, Dumlupınar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında 4 kişi; esrar, uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen para ile yakalandı. Gözaltına alınmalarının ardından emniyete götürülen şüpheliler, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, C.Ş. ve Ö.U. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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