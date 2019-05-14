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Gaziantep'te, 2 uyuşturucu satıcısına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te, 2 uyuşturucu satıcısına tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Dumlupınar, Mimarsinan ve Yukarıbayır mahallelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda; 667 gram esrar, 11 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 670 lira, 1 hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler H.D., L.U., H.Y., E.T., A.T. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. ve H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te, 2 uyuşturucu satıcısına tutuklamaGaziantep'te, 2 uyuşturucu satıcısına tutuklama

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