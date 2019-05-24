Gaziantep'te, 20 bin 700 kilo sahte deterjan ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda; üzerlerinde tanınmış markaların logoları olan, 10'ar kiloluk paketler halinde toplam 20 bin 700 kilo sahte deterjan ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tanınmış firmalara ait logolar kullanılarak, taklit ürün üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Baskınlarda sahte olduğu değerlendirilen, üzerlerinde tanınmış firmalara ait marka tescilli ve logoların olduğu, 10'ar kiloluk paketler halinde toplam 20 bin 700 kilo toz deterjan ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 160 bin lira olduğu belirtildi.

