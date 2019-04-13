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Gaziantep'te 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir tırda 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda batı illerinden kente yüklü miktarda sahte içki geleceği ihbarını alan polis ekipleri, otoban doğu gişelerinde durumundan şüphelendikleri tırı durdu.

Tırda yapılan aramada 67 bin 392 kutu içinde 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Gaziantep mahkeme Sahte alkol TIR

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