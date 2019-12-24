Gaziantep'te 225 kilogram esrar ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 225 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aracın yerini tespit edip takibe başlayan ekipler, Küsget Sanayi Sitesi'nde durdurdukları tırda dedektör köpek yardımıyla yaptıkları aramada 225 kilogram esrar buldu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyete götürüldü.

