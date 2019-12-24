HABER

Gaziantep'te 225 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 225 kilogram esrar ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 225 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aracın yerini tespit edip takibe başlayan ekipler, Küsget Sanayi Sitesi'nde durdurdukları tırda dedektör köpek yardımıyla yaptıkları aramada 225 kilogram esrar buldu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyete götürüldü.

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildiGaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi
Tarım arazisinde kaçak yapılaşmaya müdahaleTarım arazisinde kaçak yapılaşmaya müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika duyurusu: Hafta sonu karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerinin kullanımı İçişleri Bakanlığı'nın iznine bağlandı

'Şehit' ve 'Gazi' kelimeleriyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika! Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı

Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!

Adalar Kaymakamlığı’ndan Ruam hastalığı tespit edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu

Sayı 105 oldu! 64 kişi hakkında suç duyurusu

Eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.