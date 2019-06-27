Gaziantep'te 23 kök Hint keneviri ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri eken H.G.'nin 3 gün önce hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.G. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada evin teras katında saksılara ekili 23 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ekipler yaptıkları soruşturmada H.G.'nin 3 gün önce hırsızlık suçuyla tutuklanarak cezaevine konulduğunu belirledi.

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