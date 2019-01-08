HABER

Gaziantep'te 25 adrese uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin 25 adrese eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 3 kilo 320 gram metamfetamin, 3 kilogram esrar ve 71 gram bonzai ile 195 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te 25 adrese uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin 25 adrese eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 3 kilo 320 gram metamfetamin, 3 kilogram esrar ve 71 gram bonzai ile 195 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda kentte uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ile adreslerini tespit etti. Ardından da Vatan, Hacıbaba, Hoşgör, Kozluca, 29 Ekim, Onur ve Şahintepe Mahalleleri'ndeki 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 320 gram metamfetamin, 3 kilogram esrar, 71 gram bonzai, 10 gram eroin, 195 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bin 235 TL, 2 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDenizin ortasında aşka geldiDenizin ortasında aşka geldi
'Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı'na 2 gözaltı'Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı'na 2 gözaltı
Esenyurt'ta 5 katlı binada yangınEsenyurt'ta 5 katlı binada yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.