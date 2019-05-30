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Gaziantep’te 250 dönümlük ekili alan kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 250 dönüm buğday ekili alan kül oldu.Edinilen bilgiye göre, Örtülü Mahallesi Köleminin çiftliği ve çevresinde bulunan 250 dönümlük buğday ekili alanda yangın çıktı.

Gaziantep’te 250 dönümlük ekili alan kül oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 250 dönüm buğday ekili alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Örtülü Mahallesi Köleminin çiftliği ve çevresinde bulunan 250 dönümlük buğday ekili alanda yangın çıktı. Buğday toplama makinesinden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen toplam 250 dönümde ekili olan buğday tamamen kül oldu. Büyük maddi kayba yol açan yangının kesin sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekipleri incelemesini sürdürüyor.

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