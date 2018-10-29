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Gaziantep'te, '29 Ekim' resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 21:51 | Son Güncelleme

CUMHURİYETİN 95'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu yapıldı.

Gaziantep'te, '29 Ekim' resepsiyonu

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- CUMHURİYETİN 95'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu yapıldı. Son kararname ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya yaptığı konuşmayla salondakilere veda etti.
Gaziantep Valiliği tarafından kentteki bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Vali Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Şefik Atak, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. İstanbul Valiliği görevine atanan Yerlikaya salonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Çok kıymetli dostlar öncelikle çok duygu yüklüyüz. Ben eşim ve oğullarımız 4 yılı aşkın bir süredir sizlerle beraberiz. 2015 Mart ayının ilk haftasında Tekirdağ'dan sabahleyin yola çıktık öğleden sonra sizlerle beraber buluştuk ve Gaziantep Valiliği görevimize başladık. O günden bugüne 4 yılı aşkın bir süredir sizlerle beraberdik. Sıkıntılarımızı birlikte aştık, üzüntülerimizi birlikte paylaştık. Sevincimizi arttırdık. Beraber güldük, beraber ağladık. DEAŞ'ın zulmünde terör mağduru yakınlarımızı, şehit polislerimizi beraber toprağa verdik. Onların acıları yüreklerimizi dağladı beraber onlara ağladık" dedi.
Cumhuriyetin en güzel yönetim şekli olduğunu ifade eden Yerlikaya,"Konya, Kadın Hanı, Meydanlı Köyü'nden çıkan Ahmet Yerlikaya'nın Konya'da okuyan ve 3 evladından birisi olan bir kardeşiniz, demokrasinin nimeti, cumhuriyetin fazileti ile Şırnak Valiliği, Ağrı Valiliği, Tekirdağ Valiliği, Gazi şehir valiliği ve payitaht kenti İstanbul Valiliği yapıyor ise bu cumhuriyetin eseridir. Cumhuriyet halkın sesidir, cumhuriyet milletin ta kendisidir, cumhuriyet fırsat eşitliğidir. Herkesi kucaklayan bu yeryüzünün gördüğü en iyi yönetim şeklidir" diye konuştu.

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Gaziantep'te, '29 Ekim' resepsiyonuGaziantep'te, '29 Ekim' resepsiyonuGaziantep'te, '29 Ekim' resepsiyonuGaziantep'te, '29 Ekim' resepsiyonu

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