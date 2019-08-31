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Gaziantep'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP'te, kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda, kamu kurumlarından bilgisayar çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, kamu kurumlarının çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediklerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin K.A., T.K. ve K.C. olduğunu belirledi. Polis, takibe aldığı şüphelileri adreslerine yaptığı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen bilgisayarlar ele geçirilirdi. Emniyetteki sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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Gaziantep'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandıGaziantep'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandıGaziantep'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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