HABER

Gaziantep’te 3 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

Gaziantep’te narkotik polis bir ikamete yaptığı operasyonda 3 kilo 800 gram bonzai ele geçirdi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bulunan bir ikamette yaptıkları aramada 5 adet paket halinde toplam 3 kilo 800 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 7 bin 145 TL, 760 euro ve 100 dolar ele geçirdi.Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak, hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Gaziantep’te narkotik polis bir ikamete yaptığı operasyonda 3 kilo 800 gram bonzai ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bulunan bir ikamette yaptıkları aramada 5 adet paket halinde toplam 3 kilo 800 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 7 bin 145 TL, 760 euro ve 100 dolar ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak, hakkında yasal işlemler başlatıldı.

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
Bisikletten düşen Danimarkalı öldüBisikletten düşen Danimarkalı öldü
Manisa’da jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyorManisa’da jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

Anzer Yaylası'nda gerginlik! Yıkma ara verildi

Anzer Yaylası'nda gerginlik!

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.